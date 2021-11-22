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Hem eğlendiler hem yemek yediler hem de prova yaptılar

Küçükköy Halk Müziği Derneği üyeleri, her ay kendi aralarında düzenledikleri sazlı-sözlü kaynaşma toplantısını bu ay Sarımsaklı’da bir kebapçı salonunda gerçekleştirdi.

Küçükköy Halk Müziği Derneği üyeleri, her ay kendi aralarında düzenledikleri sazlı-sözlü kaynaşma toplantısını bu ay Sarımsaklı'da bir kebapçı salonunda gerçekleştirdi.


Dernek Başkanı Nezihe Baltacı ve Koro Şefi Selami Seler öncülüğünde organize edilen gecede, derneğin koristleri afiyetle yemeklerini yerken, bir yandan da prova yaptı.


Koro sanatçıları Anadolu'nun dört bir yöresine ait türküleri büyük bir başarıyla seslendirirken, çoğu zaman kendi seslendirdikleri eserlerle karşılıklı oyunlar oynamayı da ihmal etmedi.


Ayvalık-Küçükköy Halk Müziği Derneği Başkanı Nezihe Baltacı gazetecilere yaptığı açıklamada, her ay farklı semtlerdeki mekânlarda düzenledikleri kaynaşma toplantılarının birlik ve beraberlik içinde gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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