HEM Kursiyerlerinden köy okulu öğrencilerine karne hediyesi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde süren “Çocuklar Gülsün Diye” isimli sosyal farkındalık projesi kapsamında, El Sanatları ve Nakış kursuna katılan kursiyerler ilçenin kırsal mahallelerinden Çamoba'da aynı adı taşıyan ilkokulun öğrencilerine kendi elleriyle hazırladıkları kalemlikleri sömestre tatili öncesinde karne hediyesi olarak hediye ettiler.

Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi yaygın eğitim kapsamında açtığı kursların yanında yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat üzerinde toplamayı sürdürüyor.

Bu kapsamda; HEM bünyesindeki El Sanatları/Nakış Kursuna katılan kursiyerler, Öğretmenleri Nurcan Sarıkaya danışmanlığında el emeğiyle hazırladıkları kalemlikleri karne hediyesi olarak Çamoba İlkokulu öğrencilerine hediye ettiler.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Serkan İnce'nin de katıldığı ziyarette; kursiyerler ve öğrenciler Çamoba ilkokulunda buluştu.

Okulların sömestre tatili nedeniyle kapanmasından önce kursiyerlerin el emeği ve göz nurlarıyla yaptıkları kalemlikleri karne hediyesi alan öğrencilerin sevinçleri ise görülmeye değer olarak nitelendirildi.

Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Serkan İnce söz konusu projenin yılsonuna kadar süreceğini belirtti.