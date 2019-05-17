Hem sürücüleri hem yayaları uyardılar

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehir genelinde trafik uygulaması gerçekleştirdi. Kurallara uymayan sürücüler ikaz edilirken, bilgilendirmeler de yapıldı.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği Ekipleri; ilçe merkezinde "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" Konulu trafik uygulaması gerçekleştirdiler. Hem sürücüler, hem de yayalar bilgilendirildi, kurallar hatırlatıldı.

2019 yılı süresince Emniyet Müdürlüklerince " Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" vurgusuyla " Yaya Öncelikli Trafik Güvenliği" yılı olarak değişik etkinliklerle farkındalık oluşturuluyor. Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri de bu amaçla halkı bilgilendirmek ve yaya kazalarını en aza indirmek için ilçe merkezinde, Şehit Fehmi Ercan Meydanı'nda sürücüleri ve yayaları bilgilendirmek ve kuralları hatırlatmak için uygulama yaptı. Sürücülere yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamaları ve ilk geçiş hakkını yayalara vermeleri konusunda bilgi verildi.

Aynı şekilde yayalara da uyarılarda bulunarak karşıdan karşıya geçmek istediklerinde her yerden geçmemeleri özellikle yayaların karşıdan karşıya geçerken her yerden geçebileceği yönünde yanlış bir algı oluştuğu ve yayalarında karşıdan karşıya geçebilecekleri yerlerin yaya geçitleri, trafik ışıkları, trafik polisinin bulunduğu yerler, bunların hiç biri yoksa cadde, sokak başlarından geçmeleri gerektiği konularında bilgi verildi.