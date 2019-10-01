HEM'den 7'den 70'e yeni kurslar açılacak

Burhaniye'de 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı İlçe Hayat Boyu Öğrenme İşbirliği Komisyon toplantısı Kaymakam Hüseyin Öner'in başkanlığında yapıldı.

Kaymakamlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, bugüne kadar açılan kurslar değerlendirilirken, yeni kursların açılması da planlandı.

Kaymakam Hüseyin Öner başkanlığındaki toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, İlçe Jandarma Komutan Vekili Serkan İrez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, ilçedeki kurum amirleri, okul müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 2018-2019 eğitim öğretim yılında yapmış olduğu çalışmalar, açılmış olan kurslar ve sayıları ile ilgili bir sunum gerçekleştirilirken yeni eğitim öğretim yılında açılması planlanan kurslar ve ihtiyaçlar değerlendirildi. Katılımcılara teşekkür eden Kaymakam Hüseyin Öner, “ Burhaniye İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü çalışanlarının ve yaygın eğitim faaliyetleri için işbirliği yapan kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de yediden yetmişe her yaş grubundan ve toplumun her kesiminden vatandaşlarımızın ihtiyaç hissettiği alanlarda kurslar açacağız. İnsanımızın gelişimine katkıda bulunmaya ve toplumsal niteliği geliştirmeye yönelik gayretler içerisinde olacağız Bilhassa mahalle muhtarlarının okuma yazma gibi yaygın eğitim faaliyetleri başta olmak üzere desteklerini bekliyoruz” dedi.