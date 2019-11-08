Her beş çocuktan biri disleksi

Balıkesir'in Bandırma İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Psikolog Gizem Kuşdemir Şan, her beş çocuktan birinin öğrenme güçlüğü çektiğine dikkat çekti.

Bandırma İlçe Sağlık Müdürlüğü, ‘1 - 7 Kasım Disleksi Farkındalık Haftası' etkinlikleri kapsamında ‘Disleksi Nedir' konulu seminer düzenledi. Psikolog Gizem Kuşdemir Şan, ailelerin ve öğretmenlerin büyük ilgi gösterdiği seminerde önemli tavsiyelerde bulundu. Psikolog Şan, disleksinin zeka geriliği olmadığının önemle altını çizdi. Disleksi olan ünlü isimlerden örnekler vererek konuşmasına devam eden Psikolog Şan, “Da Vinci, Einstein, Mozart, Edison ve çocukların çok sevdiği çizgi film karakterlerini yaratan Walt Disney'de disleksiydi. Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan bir çocuğun zekası normal ya da normalin üstündedir. Ruhsal bir hastalığı ve duyusal bir özrü olmaması ve iyi eğitim almasına rağmen dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermektedir” dedi.

“p, b, d, m, n harflerine dikkat”

Araştırmalara göre her beş çocuktan birinin öğrenme güçlüğü yaşadığına vurgu yapan Psikolog Şan, “Herhangi bir nörolojik sorunu olmayan bu çocuklar okula başladıklarında bir dizi sorunlarla kendini göstermektedir. Bu sorunlar ağırlıklı olarak yazım hataları olarak karşımıza çıkmaktadır. Görsel uyaranları algılamakta da güçlükleri olduğu için yazılanları tersinden okuyup yazma sıklıkla görülmektedir (yok yerine koy gibi). Harf atlama, kelimeyi eksik ya da fazla yazma, noktalı ve noktasız harfleri yanlış yazma, okurken ya da yazarken harf karıştırma ( b yerine d gibi) yaşanmaktadır. "p, b, d, m, n" sıklıkla karıştırılan harflerdir. Matematik alanında ise; sayıları, matematik sembollerini ve basit işlemleri öğrenememe, problemleri anlayıp işleme geçirememe, çarpım tablosunu ezberleyememe, hangi işlemi hangi sırada yapacağını unutma gibi durumlar yaşanabilir.” diye konuştu.

“Erken tanı çok önemli”

Özgül öğrenme güçlüğünün erken tanılanmasının ve uygun şekilde eğitimle desteklenmesinin önemine dikkat çeken Psikolog Şan, “Bu çocuğun en az şekilde etkilenmesini sağlar. Erken tanı, erken müdahale için önemlidir. Yukarıdaki bulgulara sahip bir çocuğun özgül öğrenme bozukluğu açısından değerlendirilmesi için bir çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanına başvurulmalıdır” dedi.