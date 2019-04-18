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Her etkinlik için bir dergi çıkarıyorlar

Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundaki 3.

Turizm Şenliği yoğun ilgi görürken, öğrencilerin yayınladıkları BUBYO adlı dergide ilgi gördü. Derginin içinde papatya tohumları olduğunu anlatan Semih Çakın, her etkinlikte bir dergi çıkarmayı gelenek haline getirdiklerini söyledi.


Turizm Şenliğinde, hazırlanan stantlarda yiyeceklerden takıya kadar çok sayıda ürün yer alırken, Semih Çakın ve Kevser İlkan'ın hazırladıkları BUBYO adlı dergi de ilgi gördü. Okulla ilgili bilgilerin yer aldığı derginin içinde papatya tohumları olduğunu anlatan Semih Çakın, “Okulumuzdaki her etkinlikte bir dergi çıkarıyoruz. Turizm Şenliğinde de BUBYO adlı dergimizi yayınladık. Dergimiz ilgi gördü” dedi.

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