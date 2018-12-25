Her isteyen konkordato ilan edemeyecek

Yalçın, bundan sonra her isteyenin konkordato ilan edemeyeceğini belirterek, konkordato ilan etmek için gerekli işlemlerin yerine getirilmesinin şart olduğunu söyledi.

Balıkesir SMMMO Başkanı Metin Yalçın konkordato ilan etmek isteyen ticari işletmelerin bundan böyle makul güvence raporu almasının zorunlu hale geldiğini açıkladı. Metin Yalçın bu raporu da Kamu Gözetim Kurumu'ndan bağımsız denetçi unvanı alan serbest muhasebeci ve yeminli mali müşavirlerin konkordato komiseri olabileceğini belirtti. SMMMO Başkanı Metin Yalçın konkordato ile ilgili yaptığı açıklamada, “19 Aralık günü yayınlanan Resmi Gazetede şirketlerin konkordato projelerinin hazırlanması ve konkordato için mahkemeye başvurmadan önce Bağımsız Kamu Gözetim Kurumu'ndan yetki almış, Bağımsız Denetim Şirketleri tarafından mali tabloların denetlenmesi uygulaması geldi ve bu denetlenen mali tabloya göre sunulan projeye ‘makul güvence raporu' verilmesi istenmiş. Yani bilançoyu kapan mahkemeye gidip ben şu şu koşullarda yapılanmak istiyorum ya da konkordato talep ediyorum diyemeyecek. Önce bir bağımsız denetim şirketinden makul güvence almaya çalışacak. Bu makul güvence raporunu alan kurumlar mahkemeye başvurabilecek. Ayrıca Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerden Kamu Gözetim Kurumundan bağımsız denetçi unvanı alanlar konkordato komiseri görevi yapabilecekler. Daha önceki yönetmelikte sertifikasyon koşuluyla Serbest Muhasebeci ve Yeminli Mali Müşavirlerden bir heyete katılım oluyordu. O sertifikasyon koşulu yerine Kamu Gözetim Kurumundan bağımsız denetçilik belgesi sahibi olmak geldi” diye konuştu.