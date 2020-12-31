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Herkes bomba sandı büyük panik yaşandı

Yılbaşı hareketliliğinin yaşandığı Balıkesir’de Toplu Taşıma Merkezi’ne bırakılan valiz vatandaşlar arasında bomba paniğine neden oldu.

Yılbaşı hareketliliğinin yaşandığı Balıkesir'de Toplu Taşıma Merkezi'ne bırakılan valiz vatandaşlar arasında bomba paniğine neden oldu.


Yılın son günü yılbaşı hazırlıkları için çarşının en yoğun zamanlarında Karesi ilçesinde bulunan Toplu Taşıma Merkezi'ndeki bir otobüs durağının önünde unutulan valiz vatandaşlar tarafından büyük panik oluşturdu. Vatandaşların 155'e bomba ihbarı vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve bomba imha timi gönderildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri olay yerini boşaltarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Valiz, bomba imha ekibi tarafından kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı. Patlamanın ardından valizin içinde bulunan kıyafet ve çamaşırlar etrafa saçıldı. Valizden bomba çıkmaması üzerine vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

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