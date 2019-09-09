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Hırsızı ayakkabısı yakalattı

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde ayakkabı izinden yola çıkan polis, hırsızlık zanlılarını yakaladı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde ayakkabı izinden yola çıkan polis, hırsızlık zanlılarını yakaladı.


Gömeç İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 2 adet motosiklet hırsızlığı olayı ile 100'e yakın kamera görüntüsünü inceledi. Yapılan incelemelerde bir şahsın ayakkabısından yola çıkılarak zanlı yakalanırken, çalıntı motoskletler de sahiplerine teslim edildi.


Kemalpaşa Mahallesinde Balıkesir plakalı motosiklet, 07.09.2019 tarihinde ise Mithatpaşa Mahallesinde yine Balıkesir plakalı motosikletlerin çalınması olayları ile ilgili yapılan araştırmalar esnasında, her iki olayda şüphelinin yüzünü gizlediği, şüphelinin farklı kıyafetler giydiğini belirleyen polis, her iki olayda da şüpheli şahsın aynı ayakkabıyı giydiğini tespit etti. Ayakkabılar üzerinden yola çıkan ekipler şüphelinin M.G. olduğunu belirlemelerinin ardında şüpheliyi yakalayarak adli makamlara sevk etti. Çalıntı motosikletlerle de sahiplerine teslim edildi.

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