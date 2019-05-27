İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hırsızlar kaçtı, polis kovaladı

Balıkesir’de cep telefonu bayisini soymaya çalışan 4 hırsızla, polis arasında film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı.

Balıkesir'de cep telefonu bayisini soymaya çalışan 4 hırsızla, polis arasında film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı.


Edinilen bilgiye göre, soygun girişimi Balıkesir'de bulunan bir cep telefonu dükkanında meydana geldi. Akşam saatlerinde dükkanın kapanmasının ardından şüpheli şahıslar, iş yerinin bulunduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Gecenin ilerleyen saatlerinde hırsızlar araçlarını sokağın giriş kısmında durdurarak, iş yerinin camını kırmaya çalıştı. Oluşan hasar sonrası cama tekme ve yumruk atan hırsızlar, camı kırarak içeriye girdi. Hırsızlar mağazadan 2 çuval elektronik malzeme, 10-15 adet sıfır cep telefonu, 20-30 adet 2. el telefon ve aksesuarları alarak olay yerinden koyu renkli araçları ile Bursa istikametine doğru kaçmaya çalıştı. Bursa yolu uygulama noktasında polisin önlem aldığını fark eden hırsızlar kendilerini takip eden polis aracını da düşünerek refüjün üstünden ters yöne girip Bursa istikametine doğru hızla ilerleyerek, bir et lokantasının 150 metre ilerisinde aracı bıraktı. Aracı bırakarak yaya olarak uzaklaşmaya çalışan hırsızlardan 2'si et lokantasının alt kısmında bulunan harabe binalar içinde saklanırken yakalandı. Polis ekipleri araçta yaptıkları aramada çalınan malzemeleri ve aracın 50 metre ilerisinde kuru sıkı tabancadan bozma silah, 1 çift eldiven ve 2 adet kar maskesi kayalığın altına gizlenmiş vaziyette bulundu.


Polis ekiplerinin araçtan kaçan 2 kişinin aranmasına devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.