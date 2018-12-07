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Hırsızlar sattıkları malzemeleri geri alıp jandarmaya teslim oldu

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nden çaldıkları malzemeleri Bursa’da hurdacıya satan hırsızlar, jandarmanın kendilerine ulaşması üzerine, sattıkları malzemeleri geri alarak teslim oldu.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nden çaldıkları malzemeleri Bursa'da hurdacıya satan hırsızlar, jandarmanın kendilerine ulaşması üzerine, sattıkları malzemeleri geri alarak teslim oldu.


Edilen bilgiye göre Balıkesir OSB Bölgesi'nde bulunan Marangozlar Sitesi şantiye alanından 1 jeneratör, 1 hilti, 1 spiral makinası ile 50 metre uzatma kablosu çalındı. Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı araştırma ve kamera görüntülerinde 16 plakalı bir araç ile hırsızlık vakasının gerçekleştiği tespit edildi. Aracın Bursa ilinde faaliyet gösteren araç kiralama şirketine ait olduğu tespit edildi. Aracı kiralayan İ.A.'ya telefonla ulaşan jandarma ekipleri olayı İ.A ve arkadaşı S.Ç.'nin yaptığını ve çaldıkları malzemeleri Bursa'da bir hurdacıya sattıklarını tespit etti. İ.A. ve S.Ç. sattıkları malzemeleri hurdacıdan alarak, olayda kullandıkları araç ile Balıkesir Jandarma Karakol Komutanlığına teslim oldu. Olayla ilgili İ.A. ve S.Ç. isimli şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

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