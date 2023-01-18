Hırsızlık çetesine operasyon: 5 kişi tutuklandı

Balıkesir’in Altıeylül, Karesi, Susurluk, Bandırma ve Gönen ilçelerinde, kablo hırsızlığı suçunu örgütlü olarak işleyen şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi.
Balıkesir'in Altıeylül, Karesi, Susurluk, Bandırma ve Gönen ilçelerinde, kablo hırsızlığı suçunu örgütlü olarak işleyen şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi tutuklandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, son dönemlerde artış gösteren enerji ve nakil hatlarında hırsızlık olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Altıeylül, Karesi, Susurluk, Bandırma ve Gönen ilçelerinde kablo hırsızlığı suçunu örgütlü olarak işleyen şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla beş adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde; 1 adet tabanca, 500 metre bakır kablo, 4 adet sahte plaka, 1 adet demir kesme makası, 2 adet demir testeresi ile hırsızlık esnasında kullanılan maske ve eldivenler ele geçirildi. Olaya karışan 5 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon neticesinde bölgede meydana gelen 9 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak, gözaltına alınan 5 kişi tutuklanıp cezaevine gönderildi.