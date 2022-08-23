Hızlı müdahale orman yangınını söndürdü

Balıkesir'in kırsal Kocaavşar Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, Balya'nın kırsal Akbaş Mahallesi'ndeki orman yangını da büyümeden söndürüldü.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü İvrindi Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Balya Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanındaki Kocaavşar kırsal mahallesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Orman yangını ihbarı alan Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına 25 dakika içinde müdahale etti. 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 uçak ve 6 helikopterle yapılan müdahale sonucu kısa sürede yangın kontrol altına alındı. Kocaavşar'daki söndürme çalışmaları devam ederken bu kez Balya'nın Akbaş kırsal mahallesinden yangın ihbarı alındı. Söndürme çalışmalarını sürdüren helikopterlerden birisi Akbaş kırsal mahallesine yönlendirilerek yangın büyümeden söndürüldü. Kocaavşar'daki yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte soğutma çalışmalarına devam ediliyor.