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Hizmet binasına ateş ölçümü yapılarak giriş sağlanıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde belediye hizmet binası girişinde ateş ölçümü yapılıp eller dezenfekte edildikten sonra girişlere izin veriliyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye hizmet binası girişinde ateş ölçümü yapılıp eller dezenfekte edildikten sonra girişlere izin veriliyor. Ateşe 38 derecenin üzerinde olanlar ise sağlık ekiplerine kontrol için sevk ediliyor.


Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye girişinde hizmet binasına gelen vatandaşların ateşleri ölçülüp elleri dezenfeksiyon edildikten sonra içeri alınıyor. Hizmet binasının her iki giriş kapısında görevlendirilen sağlık ekipleri gelen vatandaşların ateşlerini temassız ölçüm cihazı ile tek tek ölçüyor. Ateşi 38 derecenin üzerinde olan vatandaşlar sağlık ekibine yönlendirilerek gerekli kontrolleri yapılıyor.


Edremit Belediyesi sözcüsü Tayfun Canlı gazetecilere yaptığı açıklamada, “Koronavirüs (Kovid 19) ülkemize de giriş yaptı. Konuyla ilgili sağlık bakanımız açıklama yaptı. Biz de Edremit Belediyesi olarak belediye başkanımız Sayın Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla bu koronavirüsüne karşı hijyen çalışması başlattık. Belediyemizin bütün girişlerine dezenfektan maddeleri konuldu ve ilçemizdeki bütün resmi kurumları ve özel yerlerde ilaçlama yapılıyor. Bu konuda çalışmalarımızı hızlandırdık. Umarım bu konuyu bir an önce atlatmış oluruz. Hizmet binamızın girişinde vatandaşlarımızın ateşleri ölçülüyor. Gerekli görüldüğünde sağlık görevlilerine yönlendiriliyor. Edremit Belediyesi Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz bu konuda önemli çalışmalar yapıyor” dedi.


Özel Kalem Müdürü Canlı, belediye personelinin de aynı uygulamaya tâbi tutulduğunu bildirdi.

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