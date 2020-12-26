'Hoş geldin bebek' ziyaretleri mutlulukları taçlandırıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin'in talimatıyla ‘Hoş geldin bebek' isimli uygulama kapsamında ilçe genelinde yüzlerce yeni doğmuş bebeklerin ailelerine yönelik ziyaretler tüm hızıyla sürüyor.

Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Proje Sorumlusu ve Sağlık ekipleri tarafından yeni doğum yapan anneler evde ziyaret edilerek, dünyaya ‘merhaba' diyen bebeklere biberon ve yeni doğan setleri armağan ediliyor. Belediye Meclis Üyesi Tülay Çankaya ve Belediye Başkanı Mesut Ergin'in eşi Canan Ergin'de ziyaretlere eşlik ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunuyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in selamlarının iletildiği ziyaretlerde, eğer aile ihtiyaç sahibi ise belediye bünyesinden bu aileye mama ve bebek bezi desteklerinde de bulunuluyor. Ayvalık İlçe Nüfusu Müdürlüğü'nden öğrenilen yeni doğan bebeklerin adreslerine yönelik ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan uygulamayı sessiz sedasız yürüttüklerini belirtti.

En mutlu günlerinde vatandaşları yalnız bırakmadıklarını kaydeden Başkan Ergin, “Ailelerimizin mutluluğuna ortak oluyor ve ilçemiz nüfusuna eklenen bebeğimizin de ilk hediyelerini vermiş oluyoruz. Ben yeni doğan tüm bebeklerimizin analı-babalı büyümelerini temenni ediyor, yeni bebek sahibi olan tüm ailelerimize de sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bu projemiz bugüne kadar olduğu gibi, gelecek yıllarda da tüm hızıyla sürdürülecektir” diye konuştu.