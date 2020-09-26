Hülya Avşar'ın ada satın alacağı yalanlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Hülya Avşar'ın Çiçek Adası'nı satın aldığı ve adanın inşasını da kızı Zehra'ya teslim edeceğine ilişkin yayınlanan haberleri ada hissedarlarından Şerif Hatırlı tarafından yalanlandı.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisinde kalan 267 bin metrekare yüz ölçümüne sahip Çiçek Adası'nın; Hatırlı, Katrinli, Uysal ve Katerinli ailelerinin bünyesindeki 17 hissedar tarafından daha önce 105 milyon sonrasında ise 130 milyon bedelle satışa çıkarıldığını hatırlatan hissedarlardan Şerif Hatırlı, Hülya Avşar'ın adayı 55 milyona satın aldığına dair haberlerin yalan olduğunu açıkladı. Şerif Hatırlı, “Biz Çiçek Adası'nın hissedarları olarak çoğumuz salgın dönemi sebebiyle bu satışı geri çektik. Ancak bugün yayınlanan haberlerde bizim bu kararımıza rağmen adanın Hülya Avşar tarafından satın alındığı ve kızı Zehra tarafından mimarisinin çizileceğini de büyük bir şaşkınlıkla gördük. Bu yayınlanan haberler tamamen asparagas ve külliyen yalandır. Bu haberleri yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunup, hakkımızı yargıda arayacağız” dedi.