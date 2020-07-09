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Huzur operasyonlarında çok sayıda silah ele geçirildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde gün boyu yapılan huzur operasyonlarında 2 tabanca ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gün boyu yapılan huzur operasyonlarında 2 tabanca ve bir pompalı tüfek ele geçirildi. 65 araca 45 bin lira para cezası kesilirken, 4 araç trafikten men edildi.


Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde huzur ve asayişin sağlanması için çalışma yaptı. Düzenlenen huzur operasyonunda 2 adet tabanca ve bunlara ait fişekler, bir adet kısa dipçikli ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.


Ayrıca yapılan trafik uygulamasında 66 araca 45 bin 198 lira cezai işlem uygulanırken, 4 araç da trafikten men edildi.


İlçe genelinde huzur operasyonlarının sıklaştırılarak devam edeceği öğrenildi.

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