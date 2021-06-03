İbrahimce Mahallesi iyileştirme çalışması değerlendirme toplantısı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında, Edremit'in İbrahimce Mahallesi İyileştirme Çalışması Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal'ın da katıldığı geniş katılımlı toplantıda İbrahimce Mahallesindeki ihtiyaçlar, planlanan çalışmalar ve projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Balıkesir Valiliği koordinasyonuyla söz konusu mahallede başlatılan iyileştirme çalışması planlamaları çerçevesinde yaşanan sorunların en aza indirilmesi amaçlanırken; gerçekleştirilen toplantıda sağlık, eğitim, güvenlik, spor ve istihdam gibi bir çok alanda kamu kurumları tarafından yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Valilik Necatibey Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Hasan Şıldak, Vali Yardımcısı Mithat Gözen, Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Çakar, İl Sağlık Müdürü Uz.Dr.Serkan Kadir Keskin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İl Müftüsü Celal Sürgeç, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sadullah Özel, AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Tülin Akgül, Edremit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yasin Özer, Edremit İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Onur Koçak, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, Edremit İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fethi Bilge, Edremit İlçe Müftüsü Ahmet Yayla, Erdom Edremitli Romanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Pekçetin, Edremit İlçesi İbrahimce Mahallesi Muhtarı Hüseyin Çanaklı katıldı.

Toplantıda Edremit İlçesi İbrahimce Mahallesindeki vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşaması için; ihtiyaçlar, planlanan çalışmalar ve projelerle ilgili değerlendirmede bulunuldu.