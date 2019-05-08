İftar sofraları Havran'da kuruldu

Balıkesir'in Havran Belediyesi tarafından hazırlanan geleneksel Ramazan programı ve iftar yemeği sofraları İnönü Mahallesinde kuruldu.

Belediyenin gelenekselleştirdiği mahalle iftarlarında katlımın ve muhabbetin her geçen gün artması vatandaşların bütünleşerek birbirleri ile kaynaştıkları mahalle iftar sofraları büyük bir aile fotoğrafına dönüştürüyor.

İnönü mahallesindeki Ramazan etkinliklerine Belediye Başkanı Emin Ersoy, Havran AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Dayı, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mahalle sakinleri katıldı. Kurulan İftar sofralarında oruçlar hep birlikte dua ile açıldı. Belediye Başkanı Emin Ersoy masaları tek tek ziyaret ederek vatandaşlar ile sohbet etti.

Belediye Sanat Kulübü Kocaseyit Tiyatro ekibi birbirinden güzel oyunlarını başarı ile sundu. Başkan Ersoy, İnönü mahalle sakinlerine yönelik yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Ersoy “Yerel seçimlerde bizlere destek olan İnönü mahalle halkımıza teşekkür ederim” dedi.