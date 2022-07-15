İHA'nın 15 Temmuz fotoğrafları Dursunbey'de sergilendi

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) 15 Temmuz fotoğrafları Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde sergilendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflar Dursunbey ilçesinde şehir meydanında sergilendi. Hain darbe girişiminde çekilen ve o gecenin önemini anlatan fotoğraflar Dursunbey'de düzenlenen tören ile sergilendi. Törene Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, ilçe protokolü, İHA Dursunbey Muhabiri Hüdayi Demirhan katıldı. Şehir meydanında kalabalık bir vatandaş grubu tarafından ziyaret edilen sergide ayrıca Muhabir Demirhan tarafından 15 Temmuz gecesi Dursunbey'de çekilen fotoğraflar da yer aldı. Törende 15 Temmuz Şehitleri anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ise 15 Temmuz gecesini anbean fotoğraflayan İHA muhabirlerine teşekkürlerini sundu.