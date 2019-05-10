İHH ramazanda Togo'da 500 aileye yardımları ulaştırdı

Dünyanın dört bir yanında bulunan yardıma muhtaç insanlara elini uzatan İHH, Togo'daki 500 aileyi unutmadı. Afrika'da yer alan Togo'daki ailelere hayırseverler tarafından verilen yardımlar, İHH tarafından ulaştırıldı.

Yardım dağıtım faaliyeti için Kilis, Hatay, İstanbul ve Bursa'dan katılan gönüllüler, Togo'da değişik bölgelerde yaşayan 500 aileye erzak paketlerini teslim etti. Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıktaki bir ülkede yardıma muhtaç insanlara ulaşmanın mutluluğunun tarif edilemez olduğunu ifade eden Bursa İHH gönüllüsü Salih Bahçavan, “Bu mübarek günlerde Rabbim nasip etti ve İHH'nin organizasyonuyla düzenlenen Togo'da yardım faaliyetlerine eşlik ettik. Ülkemizden binlerce kilometre uzaktaki kardeşlerimize hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan yardımları teslim ettik. Allah katkısı bulunan emeği geçen herkesten razı olsun” dedi.

Afrika ve dünyanın birçok noktasında bu tür faaliyetlere devam eden İHH yardım gönüllüleri, ramazan ayı boyunca yardımseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.