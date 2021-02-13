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İkamette çıkan yangında iki kişi hastaneye kaldırıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir evde çıkan yangında evde bulunan iki kişiden biri vücudunda oluşan kısmen yanıklardan diğeri ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir evde çıkan yangında evde bulunan iki kişiden biri vücudunda oluşan kısmen yanıklardan diğeri ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.



Bandırma'nın 100. Yıl Mahallesi 1630 Sokak'ta Kazım-Kezban K.'nın yaşadığı evde belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangında evde bulunan Kezban K.nin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşurken Kazım K. ise dumandan etkilendi. Her iki kişi de ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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