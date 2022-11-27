İl olabilme ihtimali Bandırma'da heyecan yaşattı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir araştırma şirketinin yayınladığı il olabilme ihtimali yüksek ilçelerin arasında Bandırma'nın yer yer alması kentte büyük bir heyecan yaşanmasına sebep oldu.

Bir araştırma şirketinin yayınladığı ilçeler arasında Bandırma'nın da olması ve Bandırmalıların senelerdir beklediği il olabilme ihtimali üzerine kentte büyük bir sevinç ile karşılandı. İşte seçimlerden önce il olması beklenen 12 ilçe. Araştırma şirketinin sosyal medyadan yaptığı dikkat çeken paylaşımında, 'seçime kadar il olması beklenen ilçeler' diyerek söz konusu ilçelerin isimlerini paylaştı:

"Nazilli, Bodrum, Tarsus, İnegöl, Silopi, Bandırma, Ceyhan, Polatlı, Yüksekova, Ereğli, Alanya ve Çorlu."

Bu paylaşımdan sonra seçimden önce Bandırmalılar il olabilme ihtimali üzerine verilecek kararı beklemeye başladı.