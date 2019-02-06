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İl sağlık müdürü körfez ilçelerine çıkarma yaptı

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Opt.

Dr. Burak Öztop, körfez ilçeleri devlet hastanelerinde incelemelerde bulundu.


Başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Öztop, Edremit Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne yeni atanan eski İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Necati Kelemençe'ye de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Burada Başhekim Kelemençe ve hastane yönetimi ile birlikte hastanede incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Opt.Dr. Burak Öztop, yazın ilçe nüfusunun Edremit'te bir milyonu aşması nedeniyle sağlık hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması için yapılması gereken çalışmaları da görüştü. Öztop ve beraberindeki heyet daha sonra ilçeye yeni yapılacak hastane yerini gezdikten sonra Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık devlet hastanelerini ziyaret ettikten sonra Balıkesir'e döndü.

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