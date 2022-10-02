İlber Ortaylı, Balıkesir'de şehir ve insan ilişkisini anlattı

Dr. İlber Ortaylı'nın konuşmacı olarak yer aldığı “Daha Adil Bir Dünya İçin Şehir ve Medeniyet Buluşması” paneli gerçekleştirildi. Balıkesir'in enerjisinin kendilerine ilham olduğunu söyleyen UN-HABITAT İcra Direktörü Sayın Maimunah Mohd Sharif “Balıkesir'de gerçekleştirilecek olan 3 Ekim Dünya Habitat Günü, şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz en coşkulu HABITAT Günü olacak” dedi.

Şehir yerleşimleri, konut ve yaşam alanlarına çözümler üretmek amacıyla çalışmalar gerçekleştiren Birleşmiş Milletler-HABITAT'ın üyesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ev sahipliğini yaptığı HABITAT Gününde paneller düzenlemeye devam ediyor. Ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konuşmacı olduğu “Daha Adil Bir Dünya İçin Şehir ve Medeniyet Buluşması” paneli, protokol konuşmalarıyla başladı.

Öğrenciyken gönüllü olduğu HABITAT'a şimdi ev sahipliği yapıyor

Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya katılımları için teşekkür eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “1996 yılında Eskişehir'de üniversite öğrencisiyken Habitat Konferansı, İstanbul'da gerçekleştiriliyordu. O zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yabancı dil bilen öğrencileri HABITAT için şehre davet etmişti. Gönüllü olarak gittik, çalıştık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dı. O gün gönüllü olarak görev yaptığım etkinlikten etkilenmiştim. Allah nasip etti, şimdi Sayın Cumhurbaşkanımla yol arkadaşlığı yapıyoruz. Allah nasip etti özendiğim HABITAT etkinliğini Balıkesir'imize getirdik” açıklamasında bulundu.

“HABITAT, şehrimiz için yeni bir marka değerdir”

Balıkesir'in önemli ve özel bir güne ev sahipliği yaptığını söyleyen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak “İstanbul'dan sonra ülkemizde ikinci bir şehirde HABITAT Günü kutlanıyor. Ekim ayının ilk Pazartesi günü; dünyanın farklı bir bakış açısıyla yorumlanması, tekrar ele alınması, şehirlerde yaşayan insanların karşı karşıya olduğu çağımızın problemlerinin masaya yatırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla HABITAT Günü kutlanıyor. Çok özel ve nitelikli bir gün. Böylesine önemli bir günün Balıkesir'de kutlanacak olması şehrimiz için yeni bir marka değerdir, yeni bir gelişmedir. Bu önemli hamleyi gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ı tebrik ediyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Şimdiye kadar ki en coşkulu HABITAT olacak”

Hınca hınç salonu dolduran Balıkesirlilerin, kendisine ilham verdiğini söyleyen UN-HABITAT İcra Direktörü Sayın Maimunah Mohd Sharif “İşte, Balıkesir'in enerjisi bu. Ben, bu denli coşku ve kalabalık görmedim. Genç-yaşlı, her yaştan insanın burada olması bizlere ilham veriyor. Siz, burada ‘boşluğu dolduruyor' toplantıyı amacına ulaştırıyorsunuz. Sayın Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz, sizlerin ona verdiğiniz enerji sayesinde her zaman güler yüzlü. Şu andan eminim; Balıkesir'de gerçekleştirilecek olan 3 Ekim Dünya Habitat Günü, şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz en coşkulu HABITAT Günü olacak. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Şehirlerde artan eşitsizlik ve zorluklara mercek tutacak

“Hiç kimseyi ve hiçbir yeri ardında bırakma” temasının içinde bulunduğumuz dönemde şehirlerde ve insan yerleşimlerinde, artan eşitsizlik ve zorluklara mercek tutulması adına fırsat sunduğuna inandığını dile getiren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, devamında şöyle konuştu:

“1996 yılında İstanbul'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın Belediye Başkanlığı döneminde HABITAT 2 Konferansı gerçekleştirilmişti. Ülkemiz bu büyük etkinliğe ev sahipliği yaptıktan sonra gerek karar organlarında yer alarak kentleşmenin asıl uygulayıcısı olan yerel yönetimlerimizin ortak projeleriyle gerekse de geri kalmış ülkelerdeki şehirleşme destekleri vasıtasıyla Birleşmiş Milletler HABITAT Programı ile karşılıklı iş birliğini devamlı sürdürmüştür. Özellikle Emine Erdoğan Hanımefendinin sıfır atık konusunda dünyaya öncülük eden girişimleri vesilesiyle iş birliği güçlenerek devam etmiştir. Hiç kimseyi ve hiçbir yeri ardından bırakmamak, şehirleşmeye farklı bir pencereden bakmak adına İlber Ortaylı hocamızın deneyimlerini dinleyeceğiz. Etkinlikte emeği geçen herkese tebriklerimi sunuyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından Cansu Canan Özgen'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Tarihçi, Akademisyen, Yazar ve Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı; tarihten günümüze Türklerde şehircilik, şehir ve insan ilişkisi, şehircilik kültürümüzde sosyal imkânlar ve erişilebilirlik ile mekânsal adalet ve eşitlik gibi kavramları ele aldı. Protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği panelde salon doldu, taştı.