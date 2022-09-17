İlber Ortaylı Bandırma'da

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma'nın kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Prof. Dr. İlber Ortaylı tarafından söyleşi gerçekleştirildi.

Bandırma'da gerçekleşen 100. yıl kutlama etkinliklerinde Barış Manço Kültür Merkezi'nde Prof. Dr. İlber Ortaylı söyleşisi düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması planlanan söyleşi sıcak hava şartları sebebiyle kapalı alana alındı. Söyleşinin başlamasına bir saat kala kültür merkezi izlemeye gelen vatandaşlar salona akın etti. Alana sığmayan vatandaşlar sahneye oturdu.

Prof. Dr. Ortaylı'nın sözleri salonda büyük alkış topladı. Ortaylı, Kurtuluşun 100. Yılı konulu tarih söyleşisinde Daskyleion, Kyzikos, Hadrian gibi bölgede bulunan tarihi alanlar ve yaşayan topluluklar hakkında bilgiler verdi.