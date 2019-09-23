İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi

Balıkesir'in Edremit İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği komisyonu toplantısı öğretmenevinde Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı çalışmaları hakkında bilgi verilirken 2019-2020 yılında neler yapılacağı ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Tüm yönleriyle Edremit'te yürütülen Hayat Boyu Öğrenme hizmetlerinin masaya yatırıldığı toplantıda Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zerrin Eğrioğlu tarafından yıl boyunca gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri, yürütülen projeler hakkında komisyon üyeleri bilgilendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç “İlçemizde örgün ve yaygın eğitim alanında başarılı ve güzel çalışmalara imza atmaktayız. Kurumlarımız işbirliği içinde çalışmaktadır. Sayın Kaymakamımız Ali Sırmalı çalışmalarımızda bize her zaman destek olmaktadır. Hayat Boyu Öğrenme ve Halk Eğitim çalışmalarımızın başarıyla yürütülmesinde desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamımız Sayın Ali Sırmalı'ya ve işbirliği yaptığımız tüm kurum kuruluş yetkililerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Toplantıya başkanlık eden Kaymakam Ali Sırmalı “Halk Eğitim Merkezimizce ilçemizde verilen eğitim hizmetleri gerek çeşitlilik gerekse sayısal olarak son derece memnuniyet vericidir. Çocuklarımıza, yetişkinlere, engelli bireylere yönelik Okuma yazmadan mesleki eğitime, sosyal ve kültürel kurslardan açık öğretim hizmetlerine kadar geniş bir alanda hizmet veren Halk Eğitim merkezimizde 2018-2019 yılında 485 kurs açılarak 11661 kursiyerimiz kurslarımızı başarıyla tamamlamıştır” dedi.

Kurslarla alakalı desteklerini esirgemeyen kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Kaymakam Sırmalı, toplantının faydalı ve hayırlı olmasını diledi.

Toplantıya İlçe Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Erkoç, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zerrin Eğrioğlu ve çok sayıda okul ve kurum yetkilisi katıldı.