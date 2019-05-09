İlçe müftülüğünden protokole iftar yemeği

Bandırma İlçe Müftülüğü tarafından Eti Maden Lokali'nde verilen iftar yemeğine Bandırma İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, Cumhuriyet Başsavcı Önder Yeniçeri, Bandırma Belediye Başkanı Avukat Tolga Tosun, Eti Maden İşletme Müdürü Münir Yahşi, kurum müdürleri ve Sivil toplum kuruluşları katıldı.

Akşam ezanı öncesi Sunullah Cami imamı Ali Şener Kuranı Kerim tilaveti verdi.

İlçe Müftüsü Hamdi Gevher "İlçe müftülüğümüz olarak bir araya gelelim, mübarek Ramazan ayının manevi havasını hep beraberce teneffüs edelim düşüncesi ile teşrif etmiş olduğunuz bu mütevazi iftar soframıza onurlandırdınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ramazan imsak ayı, Ramazan Yardımlaşma Dayanışma ayı, Ramazan Kur'an ayı, Ramazan paylaşma ayı İnşallah Bandırma'mızda tüm sivil kuruluşlarla tüm derneklerimiz ile tüm esnafımızla tüm halkımızla beraber dolu dolu bir ramazan yaşamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar gayet güzel gidiyor. İnşallah hayırlısıyla hep beraberce sağlık huzur ve mutluluk içerisinde bayrama de erişir bayramın mutluluğunu hep beraberce paylaşırız" şeklinde konuştu.