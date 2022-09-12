İlk ders zili çaldı

Yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle Balıkesir protokolü ilk ders zilini çeşitli okullarda çalarken İlköğretim Haftası kutluma programı Burhan Erdayı İlkokulu'nda yapıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak yeni eğitim öğretim yılının ilk zilini Altıeylül ilçesine bağlı Halalca İlkokul ve Ortaokulu'nda çalarken Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da kendisinin mezun olduğu Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluştu. İlköğretim Haftası kutlama programı için Burhan Erdayı İlkokulu'nda geçen protokol üyeleri buradaki törene katılarak öğrencilere kitap hediye etti. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla İlköğretim Haftası kutlama programı bu yıl Burhan Erdayı İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Okul bahçesinde düzenlenen programda il genelinde bugün ders başı yapan öğrencilere başarılar dilendi. Saygı Duruyu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan İlköğretim Haftası kutlamaları daha sonra öğrencilerin şiir okuması ve protokol konuşmalarıyla devam etti. Öğrencilerin şiirler okuduğu kutlama töreninde ayrıca Burhan Erdayı İlkokulu 2-F sınıfı öğrencilerinden Gülce Akcıl piyano dinletisi gerçekleştirildi.

Öğrencilere moral verdiler

İlköğretim Haftası kutlama programında ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı konuştu. Tatlı konuşmasında Balıkesir'de gerçekleştirilen eğitim yatırımlarına değinerek öğrencilerin her geçen yıl daha donanımlı okullarda eğitim aldığını dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da ilkokul öğrencilerine yönelik yaptığı interaktif konuşmada yeni eğitim öğretim yılının başarı içinde geçmesi temennisinde bulundu. Yılmaz, “İnşallah bahtınız güzel olur yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise törende yaptığı konuşmada AK Parti hükümetleri döneminde eğitime verilen önemi ifade etti. Canbey okullardaki fiziki şartların her geçen yıl daha iyiye gittiğine dikkat çekerek akademik başarının da buna bağlı olarak yükseldiğini kaydetti.

Vali Şıldak: “183 bin öğrenci ders başı yaptı”

İlköğretim Haftası kutlamalarında en son olarak konuşan Vali Hasan Şıldak da son dönemde eğitim alanındaki yatırımlara dikkat çekti. Vali Şıldak, “Şu anda il genelinde 933 okulumuzda 183 binin üzerinde öğrencimiz eğitime başladı. Bu okullarımızda 13 bin 334 öğretmenimiz görev yapıyor. Yine bu sene 15 bina yakın öğrencimiz ilkokul birinci sınıflara başladı. Eğitim yuvalarımıza, okullarımıza hoş geldiniz çocuklar. Sabah okula gelen öğrencilerimiz sıralarının üzerinde ders kitaplarının yanı sıra kaynak kitaplarını da buldular. Bu da yine gıpta edilecek bir durumdur. Kendi öğrencilik yıllarımda kitaplar bulunmazdı. Çoğu kitabı piyasadan temin edemezdik haftalarca beklediğimiz olurdu. Şimdi pırıl pırıl kitaplar sıraların üzerinde yer alıyor. Öğretmenlerimiz bütün enerjileriyle çalışmaya hazır. Çocuklarına kavuşmuşlar ve eğitim gönüllüsü olarak; sadece bir öğretmen olarak değil yol gösterici bir rehber olarak, lider olarak, bir abla ağabey olarak öğrencilerinin yanındalar” diye konuştu.

“Balıkesir'e eğitim yatırımları sürüyor”

Vali Şıldak konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Güçlü Türkiye'mizin en güçlü adımları eğitim alanına gelmelidir. Eğitim, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi en öncelikli meselemizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi tek bir şeye ihtiyacımız olduğu belli, o da çalışkan olmak ve çok çalışmak. Hep birlikte çok çalışacağız, eğitime adeta gönül vereceğiz. Eğitim alanında fiziki ortamlar anlamında artıkkayda değer bir açığımız kalmadı. Şu anda da bakın 22 tane yeni okul yapımı 31 tane güçlendirme yapılan okulumuz var. Bunlar Balıkesir ölçeğinde büyük rakamlar ve maddiyatla ölçülemeyecek kadar da değerli yatırımlardır. İlk defa ilimizde bir Fen Lisesi daha eğitime başladı. Yeni BİLSEM'ler geliyor, yeni uygulama otelleri geliyor, pek çok yatırım var. Milli Eğitim Bakanlığımız, hükümetimiz bu konularda gerçekten hiçbir eksiğimiz yok, Balıkesir'den hiçbir şeyi esirgemiyorlar. Bu itibarla ben eğitime sağladıkları destekler doğrultusunda bütün eğitimi gönüllülerine şükranlarımı sunuyorum. BİGEP Projemiz bu yıl çok daha sıkı bir şekilde, çok daha güçlü enerjiyle, dinamizmle ayakta olacak.”

Yapılan konuşmaların ardından halkoyunları gösterisi düzenlenerek 2022-2023 eğitim—öğretim yılının ilk zili temsili olarak çalınarak öğrenciler dersliklere yerleşti. Programın devamında protokol üyeleri öğrencilere dersliklerde ziyaret ederek kitap hediye etti.

Programa, Vali Hasan Şıldak, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.