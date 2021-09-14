İlköğretim Haftası Bandırma'da törenlerle kutlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

Kutlama programı Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Meydandaki programa Bandırma İlçe Millî Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Belediye Başkanı Tolga Tosun, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program Hasan Atlı İlkokulunda devam etti. Okulda düzenlenen programa Kaymakam Engin Aksakal, Millî Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Okul Müdürü Necdet Göze' nin yanı sıra okul öğretmenleri ile öğrenciler katıldı. Günün anlam ve önemine dair ilk konuşmayı Okul Müdürü Necdet Göze yaptı. Müdür Göze, eğitimdeki hedeflerinin, öğrencileri millî, manevî, ahlakiî ve evrensel değerlere bağlı fertler olarak yetiştirmek olduğunu söyledi.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Mutlu Aslan da yaptığı konuşmada, Mili Eğitim olarak pandemi sürecinde öğrencileri mağdur etmediklerini belirtti. Bandırma'nın geçen yılki eğitim ve öğretim yılını başarıyla geride bıraktığını belirten Müdür Aslan, bu yıl 23 bin öğrencinin eğitim ve öğretim yılına başladığını, Bandırma'nın başarılı bir eğitim ve öğretim yılı geçireceğine inandığını kaydetti.

Programda son konuşmayı Kaymakam Engin Aksakal yaptı. Aksakal, okullarda pandemi kurallarının gevşetilmeden uygulanmasının devam etmesini istedi. Kaymakam Aksakal, "Bugün İlköğretim Haftasını kutluyoruz. Yeni eğitim yılı ülkemize ve Bandırma'mıza hayırlı olsun. Bilindiği gibi ülkemiz yaklaşık 2 yıldır pandemi ile mücadele ediyor. Pandemi ile mücadelede okullarımız çok önemli. Gördüğüm kadarıyla okullarımızda kurallara uyuluyor. Kurallara gevşeklik vermeden uyulmaya devam edilmeli. Bir kez daha yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Öğrencilerin şiirler okumalarının ardından program sona erdi.