İlköğretim Haftasında Kocakonak öğrencilerine hediye

Ödüllü yarışmalarda doyasıya eğlenen öğrencilere hediyeleri de Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş tarafından verildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ilköğretim haftası ekinlikleri Cumhuriyet Meydanında çelenk sunma töreni ile başladı. Kocakonak ilkokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinliklerde protokol konuşmaları sonrasında öğrenciler tarafından şiirler okundu, folklor gösterileri yapıldı.

Ek dersliğin açılışı yapıldı

Program sonrasında Sındırgı Belediyesi ve hayırsever iş adamı Suat Sarıgöz tarafından Kocakonak ilkokuluna kazandırılan 2 derslikli ek binanın açılışı yapıldı. Açılış kurdelesini öğrenciler kesti.

Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'a ek derslik yapımındaki desteğinden dolayı plaket verdi. Yavaş ise hayırsever iş insanı Suat Sarıgöz'e desteği için hediye takdim etti.

Daha sonra, Sındırgı Belediyesi ve Suat Sarıgöz tarafından yaptırılan ek binanın açılışı gerçekleştirildi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş Konuşmalarında “Hayatın her alanında her halde en önemli iş öğrenme, öğretme ve hayat devam ettiği müddetçe ölünceye kadar devam eden en önemli iş. Ve bu hayatın zorlu basamaklarını neyle aşarsın dediğiniz de parayla aşamıyorsunuz, makamla aşamıyorsunuz, arabayla falan gidemiyorsunuz, inanın tek bir şeyle gidiyorsunuz, bilgiyle. Bilgi bu okullarda veriliyor idi, ama 1 yıl boyunca bilgimiz uzaktan eğitimle internetle alabilme durumuyla karşı karşıya geldik. Sındırgıdaki bütün kurumlarla gelecek nesilleri inşaa etmeye çalışıyoruz. Ben burada hem okulun bu ortamından dolayı okul idaresine, hem de bize katkı sunan Suat kardeşimize teşekkür ediyorum. Nice inşallah güzel eğitim yıllarında buluşmak temennisiyle hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum” dedi.