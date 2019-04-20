İlkokul 1.sınıf öğrencilerinden anlamlı etkinlik

Balıkesir'in Manyas İlçesindeki İstiklal İlkokulu 1/A sınıfı öğrencileri anlamlı bir etkinliğe imza attılar. Öğretmenleri Gönül Soylu ile birlikte “Çocuklar şeker yesin, balon uçursun ama ölmesin“ adı ile savaşın sürdüğü ülkelerin çocukları için bir etkinlik düzenlediler.

Manyas Kaymakam Vekili Didem Dinç, Belediye Başkanı Tancan Barcin'in de katıldığı etkinlik Halk Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. Çocukların savaşta en büyük acıyı yaşayan yaşıtları için okudukları şiirler, ilahiler ve mesnevi gösterisi yer aldı. Program kapsamında 1/A sınıfı öğretmeni Gül Soylu ve salondakiler savaş mağduru ülkelere yardım amacıyla Kızılay'a kısa mesaj atarak bağışta bulundular. Yine bu kapsamda okulda düzenlenen “Savaş ve çocuk “konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren her sınıfın birincisine armağan verildi.