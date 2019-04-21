İlkokul öğrencilerinden tarihe yolculuk

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokul öğrencileri düzenlenen kültürel gezide tarih dolu bir gün geçirerek tarihe yolculuk yaptılar.

Balıkesir'in Kepsut ilçesi Cumhuriyet İlkokul öğrencileri düzenlenen kültürel gezide tarihe yolculuk yaptı. Okul Müdürü Engin Şahin ve okul öğretmenleriyle birlikte Balıkesir merkezinde bulunan tarihi ve turistik yerleri gezdiler. Cumhuriyet ilkokulu öğrencileri Bengi Projesi kapsamında Kuvayi Milliye Müzesi, Balıkesir Eğitim Tarihi Müzesini ziyaret ederek Karesi Resfebe Sergisini dolaştı. Okul Müdürü Engin Şahin öğrencilere tarih ve kültür bilincini arttırmak için bu tür geziler düzenlediklerini ifade ederek, “İl merkezimize düzenlediğimiz bu tür gezilerin öğrencilerimize büyük katkı sağladığını biliyoruz. Yerinde ve görerek öğrenmek onlar için büyük anlam taşıyor. Eğlenceli ve öğretici gezinin sonunda acıkan çocuklarımızı ve bizleri Kepsutlu hemşehrimiz Mürsel Erol misafir ederek onlara yemek ikramında bulundu. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Bu tür gezilerimizi devam ettirmeyi düşünüyoruz” dedi.