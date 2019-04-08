İlkokullar arası zekâ oyunları turnuvasının Havran ayağı tamamlandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Zekâ Oyunları Yarışmasının Havran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokullar arasında gerçekleşen yarışmaları Havran İmam Hatip Ortaokulu Z-Kütüphanesi'nde yapılan karşılaşmalarla tamamlandı.

Zekâ Oyunları Yarışması ile öğrencilerin, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, zamanlarını daha verimli geçirmelerinin sağlanması, düşünen, üreten ve karşılaştıkları problemler karşısında çözümler bulan bireyler olması, zekâ oyunları vasıtasıyla okulu sevmeleri; bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi yanı sıra öğretmenlerin, zekâ oyunlarını dersin içinde kullanmalarıyla derslerin daha eğlenceli ve çekici hale getirilmesi ve zekâ oyunları konusunda farkındalık oluşması amaçlanmakta.

Heyecanlı müsabakalar sonunda dereceye girenlerin belirlendiği ve birinci olan öğrencilerin Balıkesir'de Havran'ı temsil edeceği yarışmanın ödül töreninde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu yarışmalara katılan öğrencileri kutladı ve bu oyunlar İle vakitlerini doğru değerlendirebileceklerini hatırlattı.