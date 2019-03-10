İmam Hatip Lisesi'nde kitap okuma saati

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Bandırma Anadolu İmam Hatip Lisesi, Balıkesir Eğitiminde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi kapsamında kitap okuma saati etkinliği düzenledi. Etkinliğin konuğu ise Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan oldu.

Okuma saati sonrası öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Yazar; İmam Hatip Okulları'nın önündeki engellerin kaldırıldığını belirterek bu okullarda okuyan öğrencilerin de artık istedikleri bölümlerde yüksek öğrenimlerine devam edebildiğini söyledi. Kaymakam Yazar, "Üniversitede bir bölümü seçmek aynı zamanda gelecekte yapacağınız mesleğe karar vermek demektir. Sadece üniversiteye girmiş olmak için bir tercih yapmayın. Gerçekten gelecekte çalışmayı planladığınız ve kendinize uygun olduğunu düşündüğünüz bölümü ve üniversiteyi tercih edin. Unutmayın, gelecekteki hayatınızla ilgili çok önemli bir karar verme aşamasındasınız. Bu süreçte kulaktan dolma bilgilere itibar etmeyin. Tercih edeceğiniz bölüm, meslek ve üniversite hakkında iyi bir araştırmayla doğrudan kendiniz bilgi edinin " dedi.

Kaymakam Yazar, öğrencilere derslerinin yanında muhakkak sosyal, sportif, sanatsal, kültürel faaliyetlerde kendilerine uğraş edinmelerini öğütledi.