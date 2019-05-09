İmam Hatip Lisesine eTwinning ödülü

Erdek Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü'ne, eTwinning platformunda yürütülen başarılı çalışmaları nedeniyle, eTwinning okul etiketi ödülü verildi

Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2019-2020 başvuru döneminde Avrupa Birliği eTwinning Merkezi Destek Servisi tarafından seçilerek, Avrupa'da 1.004, Türkiye'de 298, Balıkesir bölgesinde 8, Erdek'te ise tek okulun eTwinning Okul Etiketi'ne layık görülmesi Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu A.İ.H.L için ayrıca gurur kaynağı oldu. eTwinning Okulu olarak seçilen okullar dijital uygulamalar, e-güvenlik uygulamaları, yenilikçi ve yaklaşımlar alanında bölgesinde öncü kabul ediliyor. eTwinning okulu olarak seçilen okullara onurluk, bayrak, sertifika, web sitesi için dijital rozet, bültende yer alma gibi ödüllerin verilmesi planlanıyor. eTwinning okulu olarak, İngilizce Öğretmeni Sevcan Alkan ve Tarih Öğretmeni Ebru Güzel tarafından 5 ayrı uluslararası proje yürütülmekte olup tüm bu gelişmeler ışığında bölgede ki birçok okula öncülük yapan Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu Anadolu İmam Hatip lisesinin, yepyeni projeleri ve çalışmaları ile uluslararası platformda adından söz ettirmeye devam edeceği öğrenildi.