İmam Hatip Okullarının 61.yılı kutlandı

yılı kutlama etkinlikleri Milli Kuvvetler Caddesinde kortej yürüyüşü ile başladı.

Zağnos Paşa Cami'nde son bulan kortej yürüyüşünün ardından Zağnos Paşa Cami avlusunda gerçekleştirilen “Geçmişten Günümüze Balıkesir İmam Hatip Okulları” konulu fotoğraf sergisinin açılışına Balıkesir Milletvekilleri Belgin Gökçe Uygur, Mustafa Canbey, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman, Balıkesir İmam Hatip Okulları Platform Başkanı Halil Taş ve çok sayıda idareci, öğretmen katıldı.

1950'li yıllardan günümüze kadarki süreçte yıllık serüvenini anlatan sergide yer alan fotoğrafları tek tek inceleyen protokol üyeleri zaman zaman duygusal anlar yaşadılar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program; Kur'an-ı Kerim tilaveti, açılış konuşmaları, oratoryo gösterisi, şiirler ve Grup Yürüyüş konseri ile devam etti.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “Balıkesir İmam Hatip Okullarının Kuruluşunun 61.Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde bugün ilimizde dolu dolu programlar icra edildi. Bu güzel programların vücut bulmasında emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Bu vesile ile Balıkesir İmam Hatip Okullarının temellerini atanları; Ahmet Karatoprak Hocamız başta olmak üzere Balıkesir İmam Hatip Okullarımızın bugünlere gelmesinde çok büyük emekleri olan kıymetli hocalarımızı; yemeyip yediren giymeyip giydiren hayırseverlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum” dedi.

İmam Hatip Okulları etkinliğine Balıkesir Milletvekili Belgin Gökçe Uygur, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman, Balıkesir İmam Hatip Okulları Platform Başkanı Halil Taş, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, idareci, öğretmen ve öğrenciler katıldı.