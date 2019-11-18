“İmam hatiplerin içi boş değil”

Fatih İmam Hatip Ortaokulu tarafından ‘2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası' dolayısıyla düzenlenen gecede konuşan okul müdürü Mustafa Süs, "'İmam hatiplerin içi boş' algısını yayan ve bu algıya bilerek veya bilmeyerek hizmet edenlere bu gece, imam hatiplerin içinin boş olmadığını gösterdi" dedi.

Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecenin açılış konuşmasında okul müdürü Mustafa Süs, "'İmam hatiplerin içi boş' algısını yayan ve bu algıya bilerek veya bilmeyerek hizmet eden herkese, bu gece imam hatiplerin içinin boş olmadığını herkese gösterdi" dedi.

Süs, şunları söyledi:

“Milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını ve milletini seven, Peygamberine aşık nesiller yetiştirmeye devam edecek. Programımıza katılan, bizleri bu gecede yalnız bırakmayan, uzaktan yakından destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Programı başından beri hazırlayıp bu geceki haline getirene dek canını dişine takıp, özveriyle hareket ederek başarılı bir programa imza atan değerli öğretmenlerimiz; Akın Özbakır, Nuri İnan, Üsame Telis, Sultan Tilki, Müşerref Gedik, Hanife Çakır, Zeynep Polat, Serdar Köşgen, Zeynep Ceylan, Emine Budak, Neslihan Çetinkaya ve İbrahim Çal'a canı gönülden teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Gecede, öğrencilerin okuduğu Kur'an-ı Kerim huşu içinde dinlenirken, şiir, skeç, oratoryo ve koro ile katılanlara unutmayacakları bir gece yaşatılırken, program ayakta alkışlandı.