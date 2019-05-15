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İmece usulü iftar büyük ilgi gördü

Balıkesir’in Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi’nde imece usulü iftar yemeği düzenlendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde imece usulü iftar yemeği düzenlendi. Mahalleli gençlerin çabalarıyla vatandaşların yaptığı iftar yemeğine Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da katıldı.


Zeytinli Mahallesi'nde iftar yemeği verildi. Zeytinli Meydanı'ndaki iftar yemeğine Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve eşi Oya Arslan'ın yanı sıra Belediye Başkanı Başdanışmanı Yusuf Karagöz ve bin kişinin üzerinde vatandaş katıldı. Başkan Arslan, “Gençlerin bu mübarek ayda gösterdikleri hassasiyetin herkese örnek olmasını temenni ediyorum. Zeytinlili gençlerimizi bu davranışlarından dolayı tebrik ediyor; tutulan oruçların kabul olmasını diliyorum” dedi.

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