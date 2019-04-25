İmkanları sınırlı, hayalleri büyük çocuklar

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı mahallesinde bulunan Gökçeyazı Şehit Rıdvan Çetinkaya Ortaokulu, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarının açılışını gerçekleştirdi. Bir çoğu köyden gelen ve olanakları kısıtlı olan öğrencilerin bilim adına yaptığı çalışmalar büyük ilgi gördü. Protokolün kurdele kesip açılışını gerçekleştirdiği Bilim Fuarında ayrıca öğrencilerin tenefüslerde de dolu dolu zaman geçirmesi amacıyla kurulan "Zeka Bahçesi" adlı projede gelen davetlilere tanıtıldı.

Toplam 68 öğrencinin 8 danışman öğretmenin nezaretinde gerçekleştirdiği 24 proje, çocukların geleceğe dair hayallerinin ne denli büyük olduğunu gösterirken, okul müdürü Musa Çelik de öğrencilerin imkan sağlanıldığında büyük işlere imza atacağını belirtti.

Çelik, "Yeni nesil artık bilim ve teknoloji çağı çocukları. Bilimi üretmemiz lazım, yerimizde durmayıp sürekli koşmamız lazım. Bunun için de bu çalışmaları bizlere sağlayan başta TÜBİTAK'a teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığıyla protokol imzalandı ve bize destek oldular. Zorlu şartlar altındasınız biliyoruz. Çünkü taşıma merkezi bir okuldayız. Köyden geliyoruz, tek odalarda kalıyoruz. İmkanlarımız sınırlı. Ama size destek sağlanıldığında da neler yapabileceğinizi gösterdiğiniz bir sunum alanına kavuştuğunuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Okulda gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi veren Fen Bilgisi Öğretmeni Başak Ören ise gerçekleştirilen Bilim Fuarı hakkında bilgi vererek, "Fuarımızda Matematik alanında 4, Türkçe alanında 2, Bilişim Teknoloji alanında 2, Teknoloji Tasarım alanında 2, Sosyal Bilimler alanında 1, İngilizce alanında 2, Zeka Oyunları alanında 2, Rehberlik alanında 2 ve Fen Bilimleri alanında 8 proje olmak üzere toplam 24 projeyi 68 öğrencimiz 8 danışman öğretmeni nezaretinde özverili çalışmayla ortaya koydular" şeklinde konuştu.

Türkiye'deki bir çok okula örnek olması amacıyla yeni bir projeye imza attıklarını söyleyen Sınıf Öğretmeni Dilek Güneş ise, okul bahçesinde kurdukları "Zeka Bahçesi" adlı uygulamayla zeka oyunlarına karşı farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Güneş, "Zeka oyunları bir çok okulda oynanıyor artık. Bir çok okulda değerler sınıfları yapılıyor. Biz de sınıf dışına bu projeye nasıl taşıyabiliriz diye düşünerek bahçede böyle bir tasarım yaptık. Öğrenciler tenefüste bahçede daha güzel vakit geçirsin, öğretmenleriyle birlikte zeka oyunlarıyla maç yapma imkanları olsun diye. Bu yaptığımız projede bütün okullara örnek olsun, bütün okulların bahçelerini zeka bahçelerine çevirelim" şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrasında bazı öğrenciler çeşitli deneyler gerçekleştirip nasıl yapıldığını anlatırken, bir çok öğrenci de hazırladıkları projeleri gelen davetlileri tanıttı. Fuar sonunda Öğretmenlere katılım belgesi taktim edildi.

Bilim Fuarının açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sefer Aydın, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ali Uslu, İvrindi Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. üyesi Pelin Palaz Karaca ve İvrindi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Arif Kunduzcu ile veliler katıldı.