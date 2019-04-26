İMKB'li öğrencilere sıhhi tesisatçılık semineri

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Endüstri Meslek Lisesi'nde öğrencilere sıhhi tesisatçılık semineri verildi.

Bandırma İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Endüstri Meslek Lisesi Mesleki seminerlerini sürdürüyor. Bu kapsamda okul öğrencilerine sıhhi tesisatçılık alanında seminer verildi. Okul Müdürü Selahattin Alkış'ın da katıldığı seminerde öğrencilere Makine Mühendisi Gürbüz Gözcüler tarafından sıhhi tesisat ve modern sıhhi tesisatçılık anlatıldı. Okul Müdürü Selahattin Alkış yaptığı konuşmada, yıl içinde firmaların desteği ile yapılan seminerlerin öğrencilere büyük faydası olduğunu belirtti. Müdür Alkış geçtiğimiz aylarda düzenlenen kaynakçılık seminerinin ardından bu kez de sıhhi tesisat alanında bir seminer düzenlediklerini ve mesleki seminerlerin devam edeceğini belirtti. Seminere konuşmacı olarak katılan Makine Mühendisi Gürbüz Gözcüler, sıhhi tesisat tarihçesi ve günümüzdeki modern sıhhi tesisatçılık konusunda öğrencilere bilgiler verdi.