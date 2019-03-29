İnceoğlu son yolculuğuna uğurlandı

69 yaşındaki Cahit İnceoğlu, 8 Mart'ta CHP'nin seçim bürosu açılışındaki Kürdistan skandalı ve sela okuyan müezzin hakkındaki konuşmalar ile gündeme gelmişti. Dün geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden Cahit İnceoğlu bugün Edremit Bekir Efendi Camii'nde cuma namazınrı müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğunu uğurlandı. İnceoğlu'nun cenazesine CHP Millivekili Ensar Aytekin, Edremit Belediye Başkanı ve Bağımsız Adayı Kamil Saka, CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, MHP Edremit Belediye Başkan Adayı Tuncay Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cahit İnceoğlu eski Edremit Mezarlığı'na defnedildi.