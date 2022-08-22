İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İncir hasadı devam ediyor

Balıkesir Valisi Şıldak, incir denince Balıkesir’in önemli bir merkezi olarak akla gelen Havran İlçesinde üreticinin hasat sevincine ortak oldu.

Balıkesir Valisi Şıldak, incir denince Balıkesir'in önemli bir merkezi olarak akla gelen Havran İlçesinde üreticinin hasat sevincine ortak oldu.


Yaptığı ziyarette işçilerle birlikte incir hasat eden Şıldak, rekolte ile ilgili bilgiler de aldı. Her mevsim ayrı bir ürünle toprağından adeta bereket fışkıran Balıkesir'in tarım şehri olarak anılmasının kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan Şıldak, üreticiye bol kazançlar diledi. Tarım işçileri ve üreticiler Vali Şıldak'ın sabahın ilk saatlerinde gerçekleştirdiği ziyaretten memnuniyet duyduklarını söylediler.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.