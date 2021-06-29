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İnek ahırın duvarı yıkılarak kurtarıldı

Balıkesir’in Havran ilçesinde yem oluğuna girerek sıkışan inek, itfaiye ekipleri tarafından ahırın duvarı kırılarak kurtarıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde yem oluğuna girerek sıkışan inek, itfaiye ekipleri tarafından ahırın duvarı kırılarak kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, kırsal kesimde bulunan Köylüce Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan sahibi Hayrettin Yıldırım, ahırdaki yem oluğuna sıkışan ineğinin çıkarmak için başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, duvarı yıkarak ineği sıkıştığı yerden kurtardı. İneğin sahibi ekiplere teşekkür etti.

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