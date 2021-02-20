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İnekleri yanmaktan itfaiye kurtardı

Burhaniye ilçesinde, ahırdan yükselen dumanlara, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu, inekler yanmaktan son anda kurtarıldı.


Olay, Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ören Ayaklı Caddesi üzerindeki bir ahırda meydana geldi. Ahmet T.'ye ait ahırdan çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerini bildirdi. Sobadan çıktığı ihtimali üzerinde duran itfaiye ekiplerinin anında müdahale sonucu alevler büyümeden söndürüldü. Küçük çaplı hasarın meydana geldiği yangında, inekler yanmaktan kurtuldu.


Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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