İngilizceyi öğrenmenin sevincini aileleri ile yaşadılar

Edremit YDS Academy'in ilköğretim okulu öğrencileri, düzenlenen muhteşem etkinlikle, anne ve babalarına İngilizceyi öğrenebilmenin sevincini yaşattılar.

Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Salondaki bu kalabalık tablonun İngilizcenin ne kadar önemli olduğunu ve bu bilincin gün geçtikçe arttığını gösterdiğini belirten Kurum Müdürü Selahattin Gökçe, “Bugün dünya nüfusunun yarısı İngilizce konuşmaktadır. Siz de takdir edersiniz ki, yabancı dil eğitimi süreklilik gerektiren bir olgudur. Birikimsel olarak ilerlemekte ve uzun süreler tekrar ve pratik yapılarak öğrenilmektedir. Bu doğrultuda ülkemizde yabancı dil eğitimine yön veren kurumumuz devlet politikasının değiştirilmesine katkı sağlamakta ve okulları ile yayınlarıyla, ulusal ve uluslararası sınavlarıyla, yabancı dil kamplarıyla ve yurt dışı eğitimi ile ülkemizdeki yabancı dil eğitimini yeniden kurgulamaktadır. Edremit'in en büyük dil eğitim kurumu olan YDS Academy ailesi olarak velilerimizin dil eğitimine verdiği desteği görerek her gün işimize ilk günkü heyecan ve şevkle başlıyoruz"dedi

Gökçe, şunları söyledi: "Sizlerle birlikte büyümenin verdiği vizyonla çıktığımız bu yolda bugün Türkiye'nin dört bir yanında 16 şube ile Mersin'den İstanbul'a, İstanbul'dan, İzmir, Ankara'ya kadar yılda yaklaşık yüz bin kişiye Academy'lerimiz aracılığı İngilizce eğitimi vermekteyiz. Bu sertifika törenini kısa bir veda olarak değerlendiriyoruz. Bundan sonraki süreçte yaz okullarımız, kampımız, uluslararası dil okullarımız ve yayınlarımız ile sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Dil eğitimindeki güncel uygulamaları, uzman eğitim kadrosu, ulusal ve uluslararası yayınları ile İngilizce eğitiminin lider kuruluşu olan YDS Academy Yabancı Dil Okulları sizin ve öğrencilerimizin ihtiyaçları göz önünde bulundurarak dil eğitimine yön vermektedir. Çocuklarımıza bırakacağımız en önemli miras onların eğitimidir. Siz değerli velilerimiz, çocuklarımızın eğitimi için harcadığınız emekler karşılığını bulacaktır. Çocuklarınızın alınan bu eğitimle büyük yol aldığını, sizlere bu tarz etkinliklerle sunacaklar” şeklinde konuştu.

İngilizce gösterileri ile kendilerine hayran bırakan öğrencilere gösterileri sonrası sertifikaları törenle verildi.