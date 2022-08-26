İnşaat halindeki binaya çıktı, 3 saatte ikna edildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde inşaat halindeki binaya çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çabalarının ardından ikna edilerek çatıdan indirildi.

Bandırma Atatürk Caddesinde üzerinde bulunan inşaat halinde 7 katlı binanın çatı katında K.Ç. (55) isimli şahıs intihar girişiminde bulundu. Şahsı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine şişme hava yastığı açıldı. Polis ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çabalarının ardından ikna olan K.Ç., itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde aşağı indirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaş ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.