İhlas Haber Ajansı

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İnşaattan düşen işçi yaralandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde inşaattan düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde inşaattan düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yapımı devam eden yeni kaymakamlık hizmet binası inşaatında çalışan işçi Halit U. (48), çatı katında çalışırken dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düştü.


Olayın ihbarı sonrasında sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Halil U., ilk müdahalenin ardından 112 ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan ilk muayenede Halil U.'nun bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan iş kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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