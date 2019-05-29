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İnşaattan düşerek ölen marangoz toprağa verildi

Erdek’te, çalıştığı bir inşaatın 5.

Erdek'te, çalıştığı bir inşaatın 5. katından düşerek yaşamını kaybeden marangoz ustası Ahmet Durgun gözyaşları arasında toprağa verildi.


Erdek'te dün Alaattin Mahallesinde bulunan inşaatın 5. katı üzerindeki iskelede çalışırken bir anda dengesini kaybederek aşağı düşen Ahmet Durgun (60), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen yaşama veda etti. Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilen Ahmet Durgun'un cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumundan alınarak Erdek Yalı camisine getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra, Durgun, Erdek ilçe mezarlığında toprağa verildi. Erdek'in sevilen isimlerinden olan Ahmet Durgun evli ve iki kız babasıydı.

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