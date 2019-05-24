İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İntihar olayında gözaltı sayısı 5'e çıktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde tefecilerin eline düşen Ayhan Ayvalı intihar etmiş ve intihar mektubunda kendisini bu duruma düşürenlerin bir bir ihbar etmişti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tefecilerin eline düşen Ayhan Ayvalı intihar etmiş ve intihar mektubunda kendisini bu duruma düşürenlerin bir bir ihbar etmişti. Olaydan sonra başlatılan operasyonda gözaltı sayısı 5'e yükseldi.


Edinilen bilgiye göre, 23 Mayıs'ta tefecilerin eline düşen ve boş senetlere imza attırılan ve ödeme güçlüğüne giren Ayhan Ayvalı girdiği bunalım sonucu silah ile intihar ederek öldüğü iddia edildi. Ayvalı ölmeden önce iş yerine iki mektup bırakarak intihar nedenlerini yazdı. Tefecilerin kendisine boş senet imzalattığını ve sıkıntıya düştüğünü ifade etmişti. Bunun üzerine Edremit İlçe Emniyet müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.


Yapılan baskınlarda Ayvalı'nı isminin ve imzasının bulunduğu iki adet 10 bin ve 31 bin liralık senet, farklı isimlere kayıtlı senetler, beş senetler 3 adet tüfek, 43 adet tabanca fişeği, 1 adet G3 piyade tüfeği fişeği, 1 adet sustalı bıçak ele geçirildi. Soruşturmanın genişletilerek devam ettiği öğrenildi. Konuyla ilgi olarak, E.K., H.S., H.S., H.Ö., S.K., göz altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.